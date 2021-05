Bolsa sobe aos 123 mil pontos, apesar de queda no mercado de Nova York; dólar cai

Apesar do sinal fraco visto no mercado acionário americano, a Bolsa brasileira (B3) segue em alta nesta terça-feira, 18, apoiado nos ganhos das ações da Vale e do setor bancário. No mercado de câmbio, o dólar mantém o ritmo de queda, agora cotado a R$ 5,24.

Às 16h21, o Ibovespa subia 0,26%, aos 123.251,54 pontos, com Vale ON ganhando 1,53% e Banco do Brasil ON, 1,42%. Em Nova York, o Dow Jones caía 0,27% e o S&P 500 recuava 0,31% enquanto o Nasdaq subia 0,05%. O dólar à vista tinha queda de 0,34%, a R$ 5,2460

No noticiário, a votação na Câmara da medida provisória que permite a privatização da Eletrobrás ficou para amanhã, segundo anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, 19. Até agora, o relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), não divulgou o novo parecer, nem a redação final de sua proposta. O deputado prometeu mudanças, depois que recebeu diversas críticas sobre a quantidade de "jabutis" - emendas estranhas à matéria - que acatou.

No exterior, a Índia registrou novo recorde de mortes por covid-19 nesta terça-feira, ao mesmo tempo em que o número de infectados tem diminuído nos últimos dias. De acordo com o Guardian, foram relatados 4.329 óbitos nas últimas 24 horas e 263 mil novos casos. Segundo a universidade americana Johns Hopkins, desde o início da pandemia, o país superou 25 milhões de contaminações e 278 mil vidas perdidas.

E, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que o futuro da indústria automobilística é elétrico e que a China tem liderado em pesquisa e desenvolvimento nesse tema. Ele também voltou a defender sua proposta para o pacote de US$ 2,3 trilhões para a infraestrutura, reforçando que é possível alcançar um acordo bipartidário para resolver a questão.