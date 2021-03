Dólar abre em queda, cotado no patamar de R$ 5,50

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 19, em queda, de cerca de 0,8%, cotado no patamar de R$ 5,50, a R$ 5,52 às 9h10. Uma certa volatilidade é esperada para a moeda dos Estados Unidos nesta sessão. Neste início, a influência de Nova York pode puxar a moeda com uma leve tendência para baixo, mas cautela com a pandemia no Brasil, contas públicas e saída de André Brandão do comando do Banco do Brasil podem puxar a divisa estrangeira para cima ao longo do dia.

Leia Também André Brandão renuncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil

Segundo analistas, a troca de comando no BB traz incertezas também com relação à gestão do banco e temor de interferência política, a exemplo do que ocorreu com a Petrobrás no mês passado.

Além disso, investidores devem repercutir a articulação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pela volta do Refis (programa de parcelamento de débitos tributários) e de uma nova rodada de repatriação de recursos de contribuintes que estão no exterior e não foram declarados à Receita sob o argumento de reforçar os cofres do governo. Se a proposta avançar, será a terceira rodada de Refis. Ele já avisou a Guedes que não vai esperar a reforma tributária, como queria a equipe econômica, já que a reforma não avançará rápido, e quer agilizar a tramitação de suas propostas nos próximos 30 dias.

A valorização da moeda americana acumula 8,5% de variação deste o início do ano. A alta é muito maior quando comparada ao ano passado. No início de janeiro de 2020, a cotação girava em torno de R$ 4. Com isso, a valorização na comparação com o início de janeiro de 2020 é de cerca de 38%. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. A moeda dos EUA não perde o patamar de R$ 5 desde junho do ano passado.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadacast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,80. / SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA