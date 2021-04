Ibovespa sustenta alta com ajuda das ações da Petrobrás

O Ibovespa desacelerou o ritmo, mas manteve o sinal positivo nos negócios desta segunda-feira, 19, neste que pode ser seu sexto pregão consecutivo de ganhos. Já para o câmbio, a tarde é de desvalorização, em sintonia com a tendência que predomina no mercado internacional. Às 14h53, o principal índice da B3 estava a 121.435,61 pontos (+0,24%), e o dólar cotado em R$ 5,56 (-0,02%)

No cenário doméstico, as atenções seguem concentradas no quadro fiscal. O Ministério da Economia divulgou nota afirmando que aguarda a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2 de 2021 (PLN 2) ainda nesta segunda para reabrir dois programas que tiveram sucesso em 2020: o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). De acordo com a pasta, serão destinados R$ 10 bilhões para o BEm - que permite às empresas retomarem a redução de jornada e dos salários dos empregados - e outros R$ 5 bilhões para o Pronampe.

Petrobrás ON e PN, destaques deste pregão, avançavam 5,52% e 6,41%, respectivamente. A sinalização do novo presidente da Petrobrás, general Joaquim Silva e Luna, de que não vai abrir mão da Paridade de Preços de Importação (PPI) trouxe tranquilidade ao mercado, depois que as sucessivas altas dos combustíveis culminaram na demissão do antecessor do militar, avaliou o analista da Ativa Investimentos, Ilan Arbetman.