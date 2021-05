Bolsa e exterior seguem em baixa à espera da ata do BC americano; dólar sobe a R$ 5,27

Após quatro ganhos seguidos, a Bolsa oscila para baixo nesta quarta-feira, 19, em linha com o exterior, à espera da divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, o que poderá trazer sinais sobre a inflação e o comportamento dos juros de referência dos EUA nos próximos anos.

Às 14h, o Ibovespa seguia em baixa de 0,34%, a 122.566,16 pontos, entre mínima de 121.595,27 e máxima de 122.978,61 pontos na sessão. Já o dólar à vista subia a R$ 5,2739.

Após subir pela manhã, o dólar registrou uma sequência de mínimas ante o real. Operadores disseram não ter visto um evento específico para estimular as vendas de dólares, mas observam que a moeda americana começou a cair em ritmo um pouco mais forte também ante o peso mexicano enquanto ganha força nos demais mercados

O presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve, James Bullard, afirmou que a instituição está chegando "mais perto" do debate sobre o processo de diminuição do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês). Durante evento virtual, Bullard, no entanto, ponderou que ainda "é muito cedo" para se iniciar essas discussões.

No Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que ficou "surpreso" com a operação da Polícia Federal, a qual classificou como "exagerada e desnecessária".

Ao observar que a sustentabilidade se tornou uma preocupação sensível a investidores, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o governo vem buscando selos verdes aos projetos que estão sendo leiloados no Brasil. Segundo ele, o programa de ferrovias, que, conforme prometeu, dará um impulso "sem precedentes" ao setor, será o primeiro a contar com a certificação ambiental.

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou que, a partir de 1º julho, durante todo o mês, o Estado irá retomar a vacinação regular de pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos. De acordo com o anúncio, o governo pretende finalizar em junho a campanha de imunização de pessoas com comorbidades e deficiência no Estado de São Paulo. / COLABOROU ALTAMIRO SILVA JUNIOR