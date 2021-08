Aversão global derruba Bolsa brasileira; dólar segue acima de R$ 5,40

A piora externa, em meio a ecos da indicação da retirada de estímulos dos Estados Unidos por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), se soma à deterioração interna, no cenário brasileiro, e a combinação intensifica o movimento de fuga dos ativos domésticos.

A saída da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, se dá em boa medida via ações da Vale, após a queda na cotação internacional do minério de ferro. Em queda desde a abertura, o Ibovespa chegou a cair 1,58% no pior momento da manhã, com mínima em 114.801 pontos. O tombo de 13% do minério no mercado chinês e as perdas expressivas do petróleo nos mercados futuros de Nova York e Londres acertaram em cheio as ações de Petrobras, Vale e siderúrgicas, com perdas que superaram os 5%.

Profissionais do mercado afirmam que o cenário internacional adiciona incertezas ao mercado brasileiro, que já vinha atrasado em relação às bolsas internacionais, por conta das crises internas. Assim, enquanto as Bolsas americanas realizam lucros, após terem atingido recordes históricos, a brasileira se distancia das demais, uma vez que já vinha operando aquém dos seus desempenhos históricos.

Para Rodrigo Friedrich, head de renda variável da Renova Invest, escritório ligado ao BTG Pactual, a sinalização do Fed é a principal novidade em um cenário que já se mostrava delicado. Ele explica que, entre a redução da recompra de ativos e a elevação de juros nos Estados Unidos, o pior cenário para o mercado brasileiro e os demais emergentes é o aumento das taxas naquele país. Isso porque a medida poderia criar uma migração de recursos para o mercado americano, gerando mais perdas por aqui.

"Mas não vejo mais tanto espaço para o Ibovespa cair, justamente porque ela está descolada das demais. Temos visto fluxo estrangeiro e há potencial de alta principalmente nas ações do setor financeiro, que ganha com a elevação de juros", diz Friedrich.

O real também sofre, com o dólar cotado acima de R$ 5,40, após alcançar R$ 5,45 no começo da manhã. O ajuste amplifica o salto de quase 2% do dólar à vista na quarta-feira, ecoando a sinalização do Fed. O mercado de câmbio tem pressão adicional das quedas expressivas das commodities.

Às 13h12, o Ibovespa caía 0,41%, aos 116.169,12 mil pontos. No mesmo horário, o dólar era negociado a R$ 5,4103, em aumento de 0,66% na comparação com o fechamento do dia anterior. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo era negociado acima de R$ 5,60.