Bolsa oscila, mas recupera os 120 mil pontos

O Ibovespa oscilou no pregão desta terça-feira, 20, mas recuperou os 120 mil pontos. Na mínima do dia, às 14h, o principal índice da B3 renovou a mínima do dia aos 119.841,33 pontos. Mas, às 14h57, subiu para os 120.323,91 pontos (-0,50%).

Um grau maior de volatilidade era esperado por analistas nesta aproximação do feriado em que, apesar do encaminhamento de solução para o Orçamento, fica a sensação de que mais uma vez o recurso à criatividade abriu espaço para despesas ficarem fora do teto. Ainda assim, há o contraponto, positivo, de que se está perto de desfecho para a longa negociação e deliberação sobre a peça orçamentária.

Já o dólar à vista está em baixa, cotado a R$ 5,54 (-0,0049).