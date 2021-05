Em dia de ajustes no exterior, dólar mantém queda moderada ante o real

O dólar se manteve em queda moderada ante o real nos negócios nesta quinta-feira, 20, alinhado à tendência majoritária de enfraquecimento da moeda americana no mercado internacional. Já a Bolsac ontinuou a oscilar em terreno negativo, na contramão das bolsas de Nova York, puxado principalmente pelo desempenho negativo das ações de empresas ligadas a commodities. No exterior, o dia é dedicado a ajustes depois da ata da reunião do Federal Reserve, divulgada na quarta. No Brasil, a agenda é escassa.

A divisa americana era cotada a R$ 5,2866 no mercado à vista, em baixa de 0,55%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em junho recuava 0,44%, aos R$ 5,2915. O Índice Bovespa marcava 122.259,66 pontos, com baixa de 0,51%. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,66%, enquanto S&P500 e Nasdaq avançavam 1,11% e 1,73%, respectivamente.