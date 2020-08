Com preocupação sobre votação de reajuste salarial, dólar ultrapassa R$ 5,60 pela 1ª vez em 3 meses

O dólar abriu as negociações desta quinta-feira, 20, em forte alta, de cerca de 1,6%, cotado a R$ 5,61, em meio a uma queda generalizada nos mercados internacionais, provocada, principalmente, pelos cenários pessimistas dos bancos centrais da China, o PBOC, e dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed).

O mercado de câmbio pode se manter na defensiva também à espera da votação na Câmara dos Deputados que pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à medida que permite reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público até o final de 2021. O Senado derrubou o veto presidencial no fim da tarde de quantar-feira, 19, ampliando o estresse no fechamento do mercado futuro. Se a decisão dos deputados for a mesma dos senadores, pode sustentar a dúvida entre operadores e analistas do mercado sobre a o futuro do ministro Paulo Guedes (Economia) no governo e da agenda liberal de Bolsonaro.

Essa é a primeira vez que a moeda americana ultrapassa R$ 5,60 desde o dia 22 de maio deste ano, quando atingiu R$ 5,6251, na máxima durante as negociações. Na semana do dia 22, inclusive, a cotação ficou oscilando em patamares bem elevados, entre R$ 5,53 e R$ 5,80. Na semana anterior, em 14 de maio, o recorde nominal havia sido atingido, quando não se desconta a inflação: R$ 5,9718. Depois isso, o câmbio chegou a ficar abaixo de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, vinha se estabilizando em torno de R$ 5,50.

O dólar acumula variação de quase 40% em 2020. No início do ano, a cotação estava em R$ 4.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,80. / SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA