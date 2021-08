Dólar se aproxima de R$ 5,50; Bolsa tem novo dia de queda, aos 116 mil pontos

O cenário externo ainda não é animador nesta sexta-feira, 20, e a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tem mais um dia de queda enquanto o dólar chegou a bater na casa dos R$ 5,47.

Às 11h25, o principal índice do mercado de ações do País, o Ibovespa, chegava aos 116.828,94 pontos, com queda de 0,29% em relação ao fechamento do dia anterior. No mesmo horário, o dólar era cotado a R$ 5,4488, em avanço de 0,48% ante quinta-feira. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo já chega a ser negociado acima de R$ 5,70.

Nos mercados internacionais, o ambiente é permeado de riscos e incertezas, com avanço da variante Delta do coronavírus em diferentes partes do mundo e a possibilidade de retirada de estímulos econômicos por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na economia dos Estados Unidos.

Por conta de todos esses acontecimentos, somados ao ambiente interno instável, o Ibovespa já acumula cerca de dois meses com tendência negativa. Na quinta-feira, 19, porém, conseguiu interromper uma sequência de quedas que durava desde o início da semana, registrando ganho de 0,45%.

"Certamente há espaço para a Bolsa subir, mas a situação segue complicada. Mesmo que haja uma recuperação, o investidor tende a continuar buscando proteção", afirma Alvaro Bandeira, economista do Modalmais.

O dólar se fortalece, enquanto os preços do petróleo voltam a registrar queda, como já havia ocorrido na quinta-feira. O cenário doméstico adverso também incentiva o investidor a reduzir a exposição à renda variável nesta sexta-feira. / PAULA DIAS E FELIPE SIQUEIRA