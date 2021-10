Bolsa se mantém em alta e dólar cai a R$ 5,54 após anúncio do Auxílio Brasil

A divulgação do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), documento que reúne as percepções dos empresários sobre a economia dos Estados Unidos, teve pouco impacto no mercado nesta quarta-feira, 20. Hoje, a Bolsa brasileira (B3) tenta recuperar parte das perdas da sessão anterior, de olho nas propostas do governo para o Auxílio Brasil.

Hoje, às 16h30, o Ibovespa tinha leve ganho de 0,34%, aos 111.034,08 pontos. Ontem, o índice fechou com baixa de 3,3% diante dos arranjos para o Auxílio Brasil, que envolviam o uso de recursos fora do teto de gastos, despesa que poderia chegar a R$ 30 bilhões, segundo cálculo do Ministério da Economia. No câmbio, o dólar que chegou a R$ 5,61 na sessão de terça-feira, 19, recua 0,82%, a R$ 5,5486.

O novo programa social do governo ainda continua no radar, mas dessa vez, tem peso menor no desempenho do mercado. Hoje, foi confirmado pelo ministro da Cidadania, João Roma, que o Auxílio Brasil terá parcela de R$ 400. Ele também anunciou um reajuste linear permanente de 20% em todos os benefícios

Segundo Roma, um benefício temporário será pago até dezembro do ano que vem para garantir que todas as 16,9 milhões de famílias que serão contempladas pelo Auxílio Brasil recebam os R$ 400. O ministro não disse de onde virá o dinheiro, mas prometeu responsabilidade fiscal. "Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê por créditos extraordinários", disse.

Nos EUA, o Livro Bege mostrou que os preços estão "significativamente elevados". Porém, ele apontou que ainda não há consenso sobre a inflação: "alguns esperam que preços sigam elevados ou cresçam mais, outros veem moderação". O documento destacou ainda os custos maiores de produção e a alta nos salários para atrair funcionários, mas pontuou que as perspectivas de curto prazo para a atividade econômica continuam positivas, apesar das incertezas atuais.

A percepção de fortalecimento da economia americana, além de sinais de permanência ou não da inflação, darão o tom de quando o Fed deve começar a retirar estímulos monetários, processo chamado 'tapering'. Em Nova York, porém, o Livro Bege ficou em segundo plano: Dow Jones sobe 0,35%, enquanto o S&P 500 avança 0,26%.