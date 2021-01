Dólar abre em queda, cotado em torno de R$ 5,25

O dólar iniciou as negociações desta quinta-feira, 21, em queda, de cerca de 1,1%, cotado a R$ 5,25, em meio repercussões nos mercados internacionais sobre anúncios relacionados a decisões de política monetária ao redor do mundo. Logo depois marcou mínima aos R$ 5,2325. O ajuste em baixa do real frente à moeda estrangeira na abertura era esperado por conta do comunicado do Copom de quarta-feira, 20, à noite, que manteve a Selic, taxa básica de juros da economia do País, em 2% ao ano.

Leia Também Em dia de decisões de bancos centrais, mercados internacionais têm alta

No exterior, a moeda americana cai perante a maioria das emergentes. Às 9h05, no horário de Brasília, o Dollar Index acentuava a queda e recuava 0,33%. No exterior, há expectativa quanto ao discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, depois da divulgação de política monetária da autoridade europeia.

A moeda americana acumula valorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Em janeiro do ano passado, a cotação girava em torno de R$ 4. O recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi atingido em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718. Nas casas de câmbio, nesta quinta, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,50, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast.