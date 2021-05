Dólar ganha força ante o real e sobe mais de 1,4%; Bolsa fica estável

O dólar fechou em alta de 1,44%, a R$ 5,3532 nesta sexta-feira, 21, alinhado ao fortalecimento da moeda americana ante divisas de países emergentes e exportadores de commodities. Já a Bolsa brasileira (B3) teve leve queda de 0,09%, aos 122.592,47, ainda refletindo o recuo dos papéis da Vale, em dia de sinal misto no mercado de Nova York.

A moeda americana ganhou maior impulso depois das declarações do presidente da regional da Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Patrick Harker, de que é preciso começar a discussão sobre a diminuição das compras mensais de ativos públicos "antes que seja tarde", ecoando intenção presente na ata da entidade e que já havia provocado cautela nos mercados.

Já o presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a economia americana está melhor hoje do que estava em janeiro, mas ainda não no ponto de levar a instituição a alterar a política monetária. Ele afirmou, contudo, que o Fed está mais perto de ver "progresso substancial" em direção às metas de emprego e inflação. O dirigente, que tem direito a voto nas reuniões, disse que será "guiado por dados" ao decidir o momento de alterar a política.

Em Nova York, Dow Jones subiu 0,37%, mas S&P 500 e Nasdaq recuaram 0,07% e 0,48% cada. O dia mostrou as ações de empresas ligadas a commodities metálicas em baixa, com destaque para os recuos da Vale, de 1,63%, CSN, de 3,11% e Gerdau PN, de 0,79%. As ações ON e PN de Petrobrás subiram 0,91% e 0,04% cada, com desempenho muito abaixo do visto nos contratos de petróleo no exterior, em altas de mais 2%. O Ibovespa fecha a semana com ganho de 0,58%.

O ex-presidente da Petrobrás Roberto Castello Branco, agora no Conselho da Vale, admitiu hoje que a venda das refinarias da estatal foi afetada, além da pandemia, pelo histórico de intervenções do governo no setor de combustíveis e pelo fato das unidades serem antigas. "A lentidão resulta da pandemia, do longo histórico no Brasil de intervenção nos preços dos combustíveis e, sinceramente, da fraca demanda global por refinarias mais antigas", explicou Castello Branco durante um evento.

Ainda no noticiário doméstico, o Ministério da Economia confirmou hoje um espaço adicional de R$ 4,8 bilhões no teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação, o que vai ajudar a desafogar ministérios que estão hoje com gastos comprimidos, muitos sob risco de um apagão no segundo semestre do ano. O espaço foi aberto após a revisão em gastos obrigatórios como seguro-desemprego e subsídios.

Ontem, o Estadão/Broadcast antecipou que essa reavaliação ficaria em cerca de R$ 4 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, a reavaliação abre caminho para a redução do bloqueio no Orçamento, hoje em R$ 9,3 bilhões, para um montante menor, de R$ 4,521 bilhões.