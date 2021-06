Bolsa se mantém em alta com ajuda do Fed, enquanto o dólar cai quase 1%

Os ativos se recuperam nesta segunda-feira, 21, após James Bullard, dirigente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) voltar atrás nas declarações dadas na última sexta-feira, sobre a necessidade da entidade monetária começar a apertar as medidas de estímulos já em 2022. A Bolsa brasileira (B3) sobe 0,5%, enquanto o dólar recua quase 1%.

Na semana passada, Bullard disse que esperava uma alta nos juros para o ano que vem - e não em 2023, como sugeriu o Fed -, confirmando ainda que a autoridade monetária já discutia o início da redução do seu programa de compra de títulos públicos. Hoje, no entanto, Bullard disse que "levará algum tempo" até a diminuição ser estabelecida e colocada em andamento. Além disso, ele também apontou que isso não será feito "no piloto automático", diante das incertezas econômicas.

Às 16h43, o Ibovespa operava em alta de 0,55%, a 129.109,35 pontos. Assim como na sexta-feira, as ações da Eletrobrás se mantêm entre os destaques da B3, com a expectativa para nova votação da MP na Câmara, após a passagem do texto pelo Senado na semana passada.

No mesmo horário, o dólar à vista cedia 0,92%, a R$ 5,0246, não muito distante da mínima do dia, de R$ 5,01. O real é ajudado hoje também pelos dados semanais da balança comercial, com superávit de US$ 7,151 bilhões até a terceira semana do mês.

No noticiário corporativo, o Bank of America (BofA) elevou a recomendação da Petrobrás de neutra para compra diante de perspectivas mais otimistas para o setor de óleo e gás. Além disso, o banco subiu o preço-alvo da ADR da estatal de US$ 13,25 para US$ 14,50, representando um potencial de alta de 30,39% ante o último fechamento. Para o papel PN, o valor subiu de R$ 34,25 para R$ 37,50, possível avanço de 32,41% na mesma comparação. Os papéis da petroleira operam em alta hoje.

No noticiário do exterior, a inflação na zona do euro deve ganhar impulso no restante de 2021, em resposta a gargalos na cadeia de suprimentos e à recuperação da demanda interna, segundo previu a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, durante discurso no Parlamento Europeu nesta segunda-feira. Ela ressaltou, porém, que o movimento nos preços será temporário, e a inflação permanecerá reprimida. Lagarde disse também que as taxas de juros na zona do euro não estão no "limite inferior efetivo", e a entidade ainda tem espaço para reduzi-las, caso seja necessário.

Em coletiva à imprensa da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a covid-19, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, anunciou um programa que permitirá a transferência de tecnologias para produção de vacinas contra a covid-19 na África do Sul. O continente africano tem enfrentado um aumento recente no número de casos e mortes de covid-19, alertou Tedros.