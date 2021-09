Ibovespa busca recuperação, após tombo com Evergrande

Embora as Bolsas europeias estejam subindo, em Nova York e em São Paulo o fôlego é dos mercados acionários é mais moderado nesta terça-feira, 21, enquanto o dólar também ganhou força ao longo da manhã ante moedas de países exportadores de commodities e de emergentes.

No Brasil, o dólar tem uma sessão volátil, cotado na casa dos R$ 5,30. O petróleo passou a cair ainda em meio às incertezas com a China pelo temor de calote da gigante do setor imobiliário Evergrande, depois de ter se valorizado mais de 1% mais cedo.

Às 12h03, o Ibovespa subia 0,34%, aos 109.211,53 pontos. Instável, o S&P 500 caía 0,18% e a Bolsa de Londres tinha alta de 0,84%. O dólar à vista recuava 0,20%, a R$ 5,3198.

Na segunda-feira, 21, as Bolsas de todo o mundo registraram perdas com o temor de que a crise da incorporadora Evergrande, que tem dívidas de US$ 300 bilhões, afete a economia da China.

Com os investidores de olho nos desdobramentos da crise da companhia, que afeta fortemente a cotação do minério de ferro, as ações ON da Vale tinham queda de 0,12% e enquanto as da CSN subiam 1,40%. Os papéis da Petrobrás também se valorizavam; 0,28% (ON) e 0,32%(PN).

Nos juros futuros os médios e longos seguem em queda, enquanto os curtos operam estáveis, com a expectativa de aumento de 1 ponto porcentual na Selic, a taxa básica de juros, para 6,25% ao ano, na reunião do Copom que termina na quarta-feira, 22.

O sócio da Gard Asset Management Carlos Calabresi avalia que o ciclo de aperto monetário tende a ser mais longo do que trazer aumentos mais bruscos da Selic. "Quando muda muito o nível de atuação do BC a volatilidade aumenta muito. E 100 pontos-base de aumento é um ritmo bastante alto, sobretudo se comparar com outras economias", disse.

Os mercados também monitoram a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que teve discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro. A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid criticou o conteúdo do discurso do chefe do Planalto. Entre outras coisas, Bolsonaro defendeu o uso de medicamentos sem eficácia contra a covid-19, atacou governadores e prefeitos e disse que o governo federal pagou um auxílio emergencial de US$ 800, valor equivalente a mais de R$ 4 mil em cotação desta terça.

"O presidente mentiu do começo ao fim do seu discurso. Vergonhoso. Parece que ele estava falando de outro país que não esse velho Brasil com as contradições que todos nós vemos", afirmou o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL).