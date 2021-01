Dólar abre em alta e volta ao patamar de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 22, em alta, de cerca de 1%, cotado a R$ 5,41, em meio a um tom de pessimismo nos mercados internacionais, que acompanham o avanço da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, no mundo.

Além da aversão ao risco imposta no exterior por conta das incertezas sobre a pandemia, a possibilidade, no Brasil, de um novo auxílio emergencial ser aprovado pelo Congresso traz cautela, de olho no lado fiscal do País. A moeda americana sobe de forma generalizada ante divisas emergentes e ligadas a matérias-primas.

Nos últimos 12 meses, a moeda dos Estados Unidos acumula valorização de cerca de 30%. No início do ano passado, a cotação girava em torno de R$ 4. O recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi atingido em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718. Nas casas de câmbio, nesta sexta, o dólar turismo é cotado perto de R$ 5,65, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast.