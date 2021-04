Dólar recua a R$ 5,46, menor valor em um mês; Bolsa perde os 120 mil pontos

O dólar retoma a queda no mercado doméstico, após interrupção dos negócios na quarta-feira, 21, depois de cinco dias de perdas consecutivas. A moeda americana testou as mínimas às 15h, recuando a R$ 5,46 (-1,52%), no menor nível intradia desde 19 de março, quando estava cotada em R$ 5,45.

Operadores relataram entrada de fluxo nesta tarde, comercial e financeiro, o que faz o real ter performance melhor ante a moeda americana do que seus pares, ajudando a corrigir exageros recentes. Abril tem sido marcado por retomada de ingressos de capital externo e, entre os dias 12 a 16, o fluxo ficou positivo em US$ 759 milhões, segundo dados do Banco Central.

O mercado também já precifica a sanção do Orçamento de 2021, após a publicação na quarta-feira, 21, no Diário Oficial da União da lei que vai destravar o lançamento de programas emergenciais de combate à covid-19, afirma o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagem. A lei sancionada tira os gastos nessas ações - estimados em pelo menos R$ 125 bilhões - da contabilidade da meta fiscal de 2021, que permite rombo de até R$ 247,1 bilhões.

Bolsa de Valores de São Paulo

Na volta do feriado de Tiradentes, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tenta recuperar parte da queda registrada na terça-feira, um dia antes da folga de quarta-feira, 21, quando os mercados internacionais funcionaram, com destaque para Nova York.

O principal índice da B3 segue piora e tem mínima aos 119.339,06 pontos (-0,60%).