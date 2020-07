Dólar abre em queda, voltando a ser cotado abaixo de R$ 5,20

O dólar iniciou as negociações desta quarta-feira, 22, em queda, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,17, em meio a um tom mais negativo nos mercados internacionais, por conta de preocupações sobre a disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19.

A valorização da moeda dos Estados Unidos alcança, somente neste ano, quase 30%, mesmo com a queda desta quarta. No início de janeiro, nos primeiros pregões, o câmbio girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi alcançado, R$ 5,9718. Após esse valor, a moeda americana chegou a custar abaixo de R$ 4,90, se estabilizou nas últimas semanas entre R$ 5,30 e R$ 5,40, e, desde terça-feira, 21, registrou cotação na casa de R$ 5,20.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 22, influenciadas pela disseminação do coronavírus na região e nos Estados Unidos. Autoridades no Japão e em Hong Kong também se mostraram alarmadas com os crescentes números de casos da doença.

As Bolsas europeias, às 4h10, no horário de Brasília, caíam, com a Bolsa de Londres caía 0,22%, a de Frankfurt recuava 0,03% e a de Paris se desvalorizava 0,23%. Já a de Madri cedia 0,12%, mas as de Milão e Lisboa ensaiavam recuperação, com ganhos de 0,23% e 0,14%, respectivamente.