Alívio com a China faz Bolsa brasileira retomar os 112 mil pontos

A redução da desconfiança em relação à crise envolvendo a gigante chinesa do setor imobiliário Evergrande estimula compras na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fazendo com que seu principal índice comece o pregão com forte alto. Em poucos instantes após a abertura, o Ibovespa saltou mais de 2 mil pontos e alcançou os 112 mil pontos. A alta é puxada especialmente por ações ligadas ao setor metálico. Porém, a valorização na carteira não é geral.

A onda de notícias vindas da China não para. O Conselho de Estado do país afirmou que trabalhará para garantir que a economia siga dentro de um "alcance razoável" em meio a desafios impostos por altos preços de commodities e a disseminação do coronavírus. Além disso, uma unidade do conglomerado chinês Evergrande afirmou que vai honrar nesta quinta-feira, 23, dentro do prazo, os juros de uma emissão de títulos.

No Brasil também há informação considerada favorável. A safra agrícola brasileira alcançou valor de produção recorde de R$ 470,5 bilhões em 2020, um crescimento de 30,4% ante o desempenho registrado no ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2020, divulgada nesta quarta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município de Sorriso (MT) registrou o maior valor de produção agrícola do País em 2020: R$ 5,3 bilhões, o equivalente a 1,1% do total nacional.

Em meio a preocupações com a crise hídrica no País, o secretário de energia elétrica do ministério de Minas e Energia (MME), Christiano Vieira da Silva, afirmou que desde outubro de 2020 o governo antecipa termoelétricas e importa energia. Segundo ele, com as medidas adotadas, "é possível excursionar por este momento com segurança", completando que o MME já está colocando na praça leilão para dar suporte à operação em 2022.

A reabertura do mercado financeiro da China, após feriado, e notícias positivas envolvendo a Evergrande impulsionam o cobre, que avança mais de 2,5%. E o petróleo sube acima de 1%, ajudando no avanço das ações da Petrobras. Às 11h17, os papéis tinham elevação de 2,74% (PN) e de 3,28% (ON). A alta de 16,84% do minério de ferro no mercado à vista chinês estimulava Vale ON. As ações registravam valorização de 5,30%, enquanto Usiminas PNA (8,42%) e CSN ON (4,11%) também se destacavam. O setor financeiro, em dia de Copom, exibia alta entre 0,70% e 1,50%.

Às 11h18, o Ibovespa chegava aos 112.442,80 pontos, com alta de 1,99%, ante abertura aos 110.251,68 pontos. O dólar à vista caía 0,20%, cotado a R$ 5,2761, ante máxima de R$ 5,2921 e mínima a R$ 5,2516. Na renda fixa, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,26%, de 10,25% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 8,83%, de 8,84%, e o para janeiro de 2022 marcava 7,125%, de 7,128% no ajuste de terça-feira.

As Bolsas de Nova York também começaram o dia em alta: às 10h36, o Dow Jones subia 0,59%, o S&P 500 avançava 0,47% e o Nasdaq tinha alta de 0,20%.