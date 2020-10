Com aceno positivo sobre pacote fiscal nos EUA, Bolsa ultrapassa 101 mil pontos; dólar tem queda

Após um início de sessão cauteloso, com alternância de sinais na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e no dólar, os investidores voltam a levar em conta novas declarações da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ela repetiu no começo da tarde desta quinta-feira, 22, que um acordo sobre mais estímulo fiscal "está perto". "Estamos estreitando as diferenças nas negociações por um pacote fiscal", emendou, virando as Bolsas em Nova York para o positivo.

O ajuste, porém, é contido. Seja como for, houve reflexo na Bolsa brasileira, que firmou alta, com máxima renovada acima dos 101,5 mil pontos. A tendência predominava durante a primeira etapa de negócios com o bom desempenho das ações do setor financeiro, que continua a conduzir o Ibovespa.

O dólar segue em queda. A baixa ocorreu com alinhamento ao comportamento ante o peso mexicano, rublo e rand, facilitado pelo giro fraco de negócios local em meio a ingresso de fluxo comercial. Também ajuda uma leitura positiva da disposição do Senado de pautar medidas econômicas na próxima semana, embora haja dúvidas em relação ao quanto entrosados estão governo e Congresso.

Nos juros futuros, no entanto, persiste o desconforto com a cena fiscal e ela não se dissipou com o fim do leilão do Tesouro. Oferta maior de NTN-Fs, título de preferência dos estrangeiros, trouxe alívio, mas passageiro. A menos de uma semana do Copom, o mercado mantém as apostas majoritárias de manutenção da Selic e já aguarda sinais dos rumos da política monetária no ambiente de fiscal pressionado.

Às 12h46, o dólar era cotado a R$ 5,5823, em uma queda de 0,57% em relação ao dia anterior, e o Ibovespa estava aos 101.500 pontos, em ganho de 0,94% na compraração com o fechamento de quarta.