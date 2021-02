Após queda de mais de 20%, ações da Petrobrás sobem nesta terça-feira

Após caírem mais de 20% na segunda-feira, 22, depois da interferência política no comando da empresa, as ações de Petrobrás têm as maiores altas da Bolsa brasileira nesta terça, 23, em um movimento de recuperação. Às 11h35, as ações ON da estatal subiam 6,54% e as PN, 7,51%.

O Ibovespa sobe acima dos 114 mil pontos, com alta de 1,20%, depois de ter fechado a segunda-feira aos 112.667,70 pontos. O dólar avança 0,41%, sendo cotado a R$ 5,47613.

Investidores estão de olho na reunião do Conselho de Administração da Petrobrás, para avaliar a indicação do nome do general Joaquim Silva e Luna para integrar o colegiado, o que abre espaço para que ele possa ocupar o lugar de do presidente Roberto Castello Branco.

Na sessão desta terça, além de acompanhar a recuperação da Petrobrás, o principal índice da B3 sente o efeito positivo do avanço nas ações de empresas ligadas a commodities metálicas: CSN ON tinha alta de 3,69%; Vale ON subia 1,22%.

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso Petrobrás, afirmando que com a mudança na gestão, a empresa vai melhorar. "Tem muita coisa errada, novo presidente vai dar arrumada, pode deixar", disse a apoiadores esta manhã. Ainda questionou: "Eu interferi na Petrobrás? alguém responde aí. O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero".

Também tem alta a Itaúsa PN, de 2,45%, após informar alta de 6,2% em seu lucro no quarto trimestre ante igual período de 2019. Em teleconferência, o presidente da companhia, Alfredo Setubal, disse que a XP Inc. será o segundo maior investimento da Itaúsa, que controla o Itaú Unibanco. Com saída do banco da corretora, a holding passará a ter 15% no seu capital.