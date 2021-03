Dólar abre em alta, cotado acima de R$ 5,50

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 23, em alta, de cerca de 0,5% cotado a R$ 5,54, em meio ao agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil e na Europa, o que mina o humor do mercado internacional. Por outro lado, a expectativa de novo aumento da Selic em maio, reforçada com leitura da ata do Copom, tende a limitar ajuste de alta drente o real, pela possibilidade de atração de recursos ao País.

Leia Também Projeto de Orçamento dá a militares 1/5 dos investimentos e reajuste salarial

Mais cedo, a FGV informou que o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou a 1,03% na terceira quadrissemana de março, após 0,88% na leitura anterior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 6,13%. Já a confiança do consumidor caiu 9,8 pontos em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, a 68,2 pontos, o menor patamar desde maio de 2020.

Na segunda-feira, 22, em meio à tensão com a crise cambial na Turquia, o dólar à vista fechou em alta de 0,59%, cotado a R$ 5,5179. Ao mesmo tempo, no exterior, o dólar se fortalecia 7,65% ante a lira turca.

A moeda dos Estados Unidos acumula valorização superior a 5% neste ano. Na comparação com janeiro de 2020, antes da pandemia, a variação é ainda superior, com mais de 35% de alta. No primeiro pregão do ano passado, a cotação girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. O recorde foi atingido em 14 de maio de 2020: R$ 5,9718. Desde 12 de junho do ano passado o patamar de R$ 5 não é perdido.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,80. / SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA