Bolsa avança 1% com sanção do Orçamento e ganho do mercado de Nova York; dólar sobe

Apoiada nos ganhos do mercado de Nova York e na sanção do Orçamento de 2021, a Bolsa brasileira (B3) fechou em alta de 0,97%, aos 120.530,06 pontos nesta sexta-feira, 23. O cenário, no entanto, não foi favorável aos negócios, com o dólar em ritmo de alta, hoje em ganho de 0,78%, cotado a R$ 5,4973. Além disso, a instabilidade das ações da Petrobrás também limitou os ganhos do índice, em um dia de forte alta do petróleo no exterior.

Sobre o Orçamento de 2021, sancionado ontem por Bolsonaro, fontes disseram ao Estadão/Broadcast que o veto do presidente deixou praticamente zerada a verba para dar continuidade às obras da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, rebatizado pelo governo de Casa Verde e Amarela. Além disso, os ministérios da Saúde, Educação e Meio Ambiente, e o Censo demográfico também foram penalizados pelo corte de verba.

No entanto, o mercado deixou os vetos de lado para precificar o fim do impasse com o Orçamento, que gerou uma 'guerra' entre a alta cúpula do Congresso e o governo. "Acabou o conflito, deixando tanto a Câmara quanto o Senado para pensar nas reformas, e isso é positivo", disse o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Agora, as atenções se voltam para a aprovação das reformas tributária e administrativa.

O foco também ficou na Petrobrás, principalmente após uma reunião entre Joaquim Silva e Luna e o conselho da estatal, na qual o novo presidente fez um discurso mostrando como pretende comandar a empresa. Boa parte de sua fala foi focada na importância do corpo técnico e na intenção de valorizar os trabalhadores. Pouco foi dito sobre questões centrais, como o futuro das privatizações - o general mencionou que vai continuar vendendo ativos, mas não deu mais detalhes.

As incertezas sobre o rumo da petroleira, com analistas também apostando que a mudança na política de preços vai estar no foco da nova gestão, pesaram nas ações da Petrobrás, com ON sobe 0,13%, mas a PN cai 0,04% - na contramão, no exterior, os barris do WTI e do Brent para junho subiram 1,16% e 1,07%, respectivamente.

Com isso, além do Orçamento, o Ibovespa teve como outro catalisador positivo o ganho do mercado de Nova York, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq com ganhos de 0,67%, 1,09% e 1,44% cada. Hoje, os índices americanos aproveitaram para se recuperar das perdes recentes, apoiados na rápida recuperação da economia dos Estados Unidos.

No exterior, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que está "confiante de que a União Europeia terá 70% dos adultos vacinados contra a covid-19 já em julho". Em visita a uma fábrica da Pfizer, a dirigente ainda disse que a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a fabricante americana para garantir mais 1,8 bilhão de doses do imunizante com entrega até 2023.

Câmbio

Profissionais que acompanharam o mercado de câmbio afirmaram que há uma realização de lucros nesta sexta, após as perdas acumuladas de 2,35% na semana. Eles afirmam que a demanda é por precaução em véspera de fim de semana, dada a incerteza sobre eventual novo ruído político nos próximos dias.

"O investidor prefere comprar dólar e passar coberto o fim de semana, diante da volatilidade dos mercados e a instabilidade política interna, que é enorme", afirma Vanei Nagem, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos. O investidor prefere ir na contramão do exterior, onde a moeda cai, do que ser pego de surpresa na segunda-feira por eventual má notícia política que possa surgir nos próximos dias, avalia.