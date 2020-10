Dólar abre em queda e se mantém abaixo do patamar de R$ 5,60

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 23, em queda, de cerca de 0,4%, cotado a R$ 5,57, em meio a um tom de mais otimismo nos mercados internacionais, que repercutem dados econômicos da Europa e aguardam decisão sobre pacote fiscal nos Estados Unidos.

A moeda americana, mesmo com a queda desta sexta, acumula uma valorização superior a 30% neste ano. Em alguns momentos, chega a ultrapassar os 40% de variação. Essa escalada se iniciou entre o final de fevereiro e início de março, quando a economia mundial passou a sofrer as consequências do novo coronavírus, causador da covid-19. O patamar atual também não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. Após isso, a divisa estrangeira chegou a custar abaixo de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, vem ficando entre R$ 5,50 e R$ 5,70.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,80.