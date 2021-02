Dólar abre em queda, cotado próximo de R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta quarta-feira, 24, em queda, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,40, em meio a posições mistas nos mercados internacionais, com Europa operando em alta e Ásia encerrando os pregões com forte recuo.

A moeda americana pode continuar volátil na sessão desta quarta, mas o que favorece uma tendência de queda no início do dia são melhora no sentimento de risco no exterior e a promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de pautar, já na semana que vem, a Medida Provisória que inclui a Eletrobrás e suas subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização (PND), o que abre caminho para sua privatização. Mas a moeda poderá subir tendo como pano de fundo a cautela com as contas públicas e o risco fiscal.

Podem trazer pressão de alta ao dólar o adiamento da votação da PEC Emergencial, de quinta-feira, 25, para a próxima semana, e a possibilidade de fatiamento da proposta, deixando para o futuro a votação de medidas de compensação para os gastos adicionais com o benefício. A demora nas negociações ameaça a retomada do pagamento da primeira parcela do benefício em março, conforme cogitado até agora, retardando também a injeção de liquidez que deve movimentar o consumo, trazendo pressão inflacionária adicional, mas ajudando também a atenuar a crise econômica do País.

A moeda dos Estados Unidos acumula valorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, a cotação girava entre R$ 4 e R$ 4,50. Em março, já com a pandemia, a barreira dos R$ 5 foi ultrapassada. Em 14 de maio, o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi atingido: R$ 5,9718. Desde 12 de junho, o patamar de R$ 5 não é perdido.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,65.