Dólar sobe com aversão a risco global após ataque da Rússia à Ucrânia

O dólar opera em alta nesta quinta-feira, 24, após quatro quedas consecutivas, em meio à aversão ao risco nos mercados internacionais após a ampliação da invasão da Rússia à Ucrânia nesta madrugada. O dólar esticou à máxima a R$ 5,1033 (+1,98%) no mercado à vista. A subida forte reflete o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, com preço do petróleo e do gás disparando e queda forte das bolsas e juros dos Treasuries, avalia o economista-chefe da JF trust, Eduardo velho. "O mercado agora avalia qual a extensão do conflito e quais serão as reações da Otan e dos lideres europeus e dos EUA", afirma.

Entre as consequências da escalada do conflito geopolítico, o economista aponta uma esperada elevação da inflação global por causa dos preços de energia e combustíveis, o que deve ter impacto de desaceleração da economia global.

"Se o conflito for prolongado, o dólar pode ampliar sua valorização, o fluxo de estrangeiros tende a ser interrompido para mercados emergentes, como o Brasil, e pode ser ruim para exportações de commodities agrícolas, mas commodities energéticas devem subir, elevando a pressão sobre o ciclo de alta de juros neste ano pelos bancos centrais de países desenvolvidos", avalia. O especialista prevê ainda que o Copom no Brasil pode precisar também prolongar mais o ciclo de alta da Selic neste ano, para conter a inflação pelo efeito da demanda maior pela moeda americana do que pelo impacto da queda da atividade econômica.

Bolsa

Os ativos domésticos seguem pressionados diante do conflito firmado entre Rússia e Ucrânia. Enquanto investidores acompanham o noticiário com afinco, a fim de saber os próximos passos de lideranças mundiais em relação a essa crise, o Ibovespa cai a 109 mil pontos, o dólar sobe a R$ 5,084, puxando para cima os juros futuros.

Ao mesmo tempo, o noticiário corporativo atrai a atenção e, em algumas casos, dá suporte para ações específicas, caso da Petobras, que informou balanço após o fechamento da B3 ontem. Apenas seis ações sobem, com destaque para Sulamérica e ações ligadas ao setor de petróleo. A queda na Europa e no pré-mercado americano supera a do Ibovespa, deixando em segundo plano, por ora, a agenda de indicadores.

Após anúncio de que a Rede D'or vai incorporar a SulAmérica, em acordo que avalia o grupo em R$ 15,1 bilhões, Ricardo Bottas (SulAmérica) disse que "é com muita satisfação que divulgamos ao mercado a união de duas das mais relevantes empresas de saúde no Brasil." Conforme ele, as operações das duas empresas devem ser mantidas independentes. As ações da Sulamérica lideram a lista das oito maiores altas do Ibovespa, avançando 22,50%.

Ao comentar o balanço da Caixa no quarto trimestre, o presidente do banco público, Pedro Guimarães, disse que retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) da instituição, de 16,9% no quarto trimestre do ano passado, não deve se repetir à frente.

Às 10h42, o Ibovespa cedia 2,10%, aos 109.659,36 pontos, ante mínima diária aos 109.348,04 pontos (-2,37%) e abertura a 112.001,04 pontos (-0,01%). PetroRio ON subia 5,29% e Petrobrss 3,25% (ON) e 2,69% (PN). O dólar à vista subia 1,79%, a R$ 5,0948.

Na renda fixa, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 mostrava 11,28%, de 11,17% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 tinha taxa de 11,38%, de 11,26%, e o para janeiro de 2023 estava em 12,41%, de 12,368% ontem no ajuste.

Quanto ao conflito geopolítico, hoje, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, acusou, há pouco, a Rússia de ser a única responsável pela escalada do conflito na Ucrânia.

A empresa de tecnologia Bemobi Mobile Tech informou que possui atividades internacionais distribuídas em mais de 40 países, inclusive na Rússia e Ucrânia, estes agora em conflitos bélicos. A Companhia possui uma subsidiária na Ucrânia, sendo que dos seus 750 colaboradores ao redor do mundo 35 são lotados nesses países e alguns deles já deixaram a região.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Yannis Stournaras disse em entrevista à Reuters que a instituição deveria manter seu programa de compras de bônus até pelo menos o fim do ano para amortecer o impacto de conflitos na Ucrânia.