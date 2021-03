Dólar tem alta e chega a R$ 5,54; Ibovespa avança, acompanhando o exterior

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, tem alta nesta quarta-feira, 24, recuperando parte das perdas dos últimos dias e apoiado no bom desempenho dos índices da Bolsa de Nova York. Por lá, boa parte do bom humor vem da expectativa de retomada robusta da economia americana, a partir do avanço da vacinação contra a covid-19. Por outro lado, o risco de aceleração da inflação põe pressão sobre os juros dos títulos do Tesouro americano. Com isso, o dólar passou a subir ante o real, depois de começar o dia em queda.

Às 11h36, a moeda americana subia 0,46%, sendo cotada a R$ 5,5412. O Ibovespa avançava 0,57%, chegando aos 113.903,60 pontos. O destaque são as ações do Carrefour Brasil, que iniciaram negociações em alta de 14,17%, a maior do Ibovespa, após a empresa anunciar a aquisição do Grupo Big por R$ 7,5 bilhões, em uma transação que junta duas das três maiores empresas no setor de varejo alimentar do Brasil.

Para o estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, além da subida dos juros nos EUA, o cenário interno também é desafiador. "Trazem cautela os recordes de mortes por covid-19 no País, a vacinação lenta e desorganizada, a suspeição do ex-juiz Sergio Moro decidida pelo STF, que traz insegurança jurídica, além da incerteza sobre a votação do Orçamento de 2021 na Comissão Mista do Orçamento (CMO) amanhã (quinta-feira)", afirma.

O resultado da reunião entre representantes dos três Poderes para discutir a gestão da pandemia não animou os operadores do mercado. "Falaram sobre a criação de um comitê da covid-19, mas porque já não foi feito isso há um ano atrás?", questiona Laatus. "A percepção que fica é de que não houve mudança animadora em relação a uma política de combate efetivo da pandemia no País."

Depois das quedas expressivas na terça-feira, 23, os preços do petróleo avançam. Contribui para o ajuste nos valores o encalhe de um navio porta-contêiner no Canal de Suez, bloqueando a navegação em uma das principais rotas de abastecimento do mundo. O minério de ferro negociado em Qingdao, na China, teve baixa de 0,25% no fechamento, cotado a US$ 161,39 a tonelada.

Ainda no noticiário corporativo, o senador Jean-Paul Prates enviou ao Conselho de Administração da Petrobrás e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ofício alertando que a venda da refinaria da estatal na Bahia, Rlam, está sendo feita sem a devida transparência e poderá trazer consequências para quem aprovar a alienação sem verificar as denúncias que vêm sendo feitas.

O conselho da Petrobrás se reúne nesta quarta para avaliar a venda da unidade, que pode ser a primeira e última alienação de uma refinaria pelo atual presidente, Roberto Castello Branco, que será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna em abril. / COLABOROU SILVA SILVA