Dólar abre em alta e se mantém acima de R$ 5,20 em meio a novo capítulo de tensões EUA-China

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 24, em alta, de cerca de 0,2%, cotado a R$ 5,22, em meio a um tom de cautela bem evidente nos mercados internacionais, com mais uma nova escalada de tensões entre Estados Unidos e China. Desta vez, após o presidente americano, Donald Trump, fechar o consulado chinês em Houston, no estado do Texas, Pequim ordenou o fechamento do consulado dos EUA em Chengdu, uma das maiores cidades do país asiático.

No início do ano, a cotação da moeda dos EUA estava próxima de R$ 4. Em comparação com os dados desta sexta do câmbio, a valorização fica em torno de 30% do ativo americano. O patamar atual, porém, não é o mais alto já atingido de maneira nominal, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi alcançado: R$ 5,9718. Após isso, a moeda estrangeira chegou a custar abaixo de R$ 4,90, mas vem se estabilizando perto de R$ 5,20 nos últimos dias.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,45.