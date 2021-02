Ibovespa tem tom positivo com desempenho da Petrobrás, mas perde força após dados dos EUA

De olho nas palavras do presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, que avalia os números considerados fortes pelo mercado da empresa no quarto trimestre e no ano de 2020, as ações da companhia aceleram ganhos esta manhã, dando sustentação ao Ibovespa. A valorização só não é maior em parte por causa do sinal negativo dos índices futuros de Nova York.

O prinicipal índice de ações do mercado brasileiro desacelerou a velocidade de alta após a divulgação dos indicadores mistos nos Estados Unidos. As encomendas de bens duráveis no país subiram 3,4% em janeiro ante dezembro, ante previsão de recuo de 1,0%. Já a segunda leitura do PIB americano do quarto trimestre mostrou alta anualizada de 4,1%, na comparação com projeção média de analistas de 4,2%. Os pedidos de auxílio-desemprego caíram 111 mil na semana, a 730 mil, em relação à expectativa de 845 mil. O dado da semana anterior foi revisado, de 861 mil a 841 mil. No Brasil, a Receita informou que a arrecadação somou R$ 180,221 bilhões em janeiro, a segunda maior para o mês desde 2008, com queda real de 1,5% ante janeiro de 2020. Às 10h36, o Ibovespa subia 0,23%, aos 115.938,55 pontos, após máxima aos 116.122,24 pontos.

Em teleconferência que acontece esta manhã, Castello Branco ressaltou que a Petrobrás de hoje é melhor que a de um ano antes. "Compromisso foi terminar (crise) melhor que começamos", disse. Conforme ele, mais de 11 mil empregados aderiram ao PDV e que o home office reduziu a taxa de contaminação por covid-19, diminuiu custos e aumentou produtividade.

Em meio a debates sobre a política de preços dos combustíveis no Brasil, o executivo afirmou que o petróleo é commodity e cobrado em dólar e que não tem como fugir disso. Segundo ele, o combustível no País não é caro; média está abaixo do valor global. "Se Brasil quiser ser economia de mercado tem que ter preço de mercado", disse.

Diante da falta de imunizante em algumas partes do globo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está trabalhando com a Comissão Europeia para coordenar doações de vacinas a outros países do continente europeu, informa a Reuters.

O dólar à vista, às 10h42, tinha elevação de 0,2%, a R$ 5,43.