Dólar oscila sob impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia

O dólar à vista está volátil na manhã desta sexta-feira, 25, ora com viés de alta ora de baixa. Por volta de 10h27, a moeda subia para R$ 5,1312. Cerca de uma hora antes, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,0942. Os investidores seguem calculando o impacto inflacionário da invasão russa na Ucrânia sobre commodities e câmbio e avaliando as sanções a Moscou por países aliados da Otan, como EUA e Europa, além da tendência das políticas monetárias de países desenvolvidos e emergentes.

O dia é de disputa técnica no mercado de câmbio em torno da formação da taxa Ptax desta sexta, que é a última de fevereiro, uma vez que na segunda-feira a B3 e os bancos não devem funcionar por causa do feriado de carnaval, embora a festa popular tenha sido adiada para abril no Estado de São Paulo, afirma o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

"A briga entre vendidos (investidores que defendem a queda do dólar) e comprados (apostaram na alta da moeda) em câmbio justifica o vaivém do dólar à vista, que é a referência para a formação da Ptax, a ser divulgada depois das 13 horas", comentou.

"O dólar ensaia uma recuperação, puxado pelos comprados em câmbio, na tentativa de diminuir a desvantagem acumulada no mês, mas os vendidos parecem um pouco mais fortes, ajudados pela fragilidade do dólar no exterior ante divisas principais e principalmente frente aos pares do real, como peso mexicano e peso chileno", comparou. Em fevereiro até 10h27, o dólar á vista acumulava perdas de 3,44%, e em 2022, baixa de 8,11%.