Dólar abre de maneira volátil, voltando a atingir R$ 5,65

O dólar iniciou as negociações desta quinta-feira, 25, em queda, de cerca de 0,3%, cotado a R$ 5,61. Porém, mesmo com este começo com recuo, a cautela com a pandemia - fora de controle no Brasil - e com as contas públicas e risco fiscal do governo federal poderão trazer pressão de alta à moeda dos Estados Unidos no mercado doméstico. Às 9h18, pouco tempo depois da abertura, já era possível ver avanço no preço da divisa estrangeira, com variação de cerca de 0,3%, em cotação de R$ 5,65.

Além disso, estão no radar a última leitura do PIB dos EUA do quarto trimestre e a sessão do Congresso, à tarde, para votar o Orçamento de 2021.

A sessão plenária do Congresso terá duas etapas: às 14 horas para os deputados federais e, às 17 horas, para os senadores. Antes, o projeto precisa ser votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Enquanto os governadores pedem auxílio emergencial de R$ 600, o que gerou estresse nos mercados no fim da tarde ontem, o líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), criticou o patamar de investimentos dos militares do Orçamento de 2021, de R$ 8,3 bilhões - um quinto (22%) do total para todo o governo federal.

Há pressão por mais recursos para obras e saúde, em meio à pandemia de covid-19. Na quarta-feira, 25, o Brasil ultrapassou as 300 mil mortes pela doença (301.087 óbitos) com colapso hospitalar. Só após um ano desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de crise para centralizar as ações contra o vírus.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,90.