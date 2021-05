Bolsa recua aos 122 mil pontos em sintonia com queda do mercado de Nova York; dólar cai

Após o pregão forte do dia anterior, a Bolsa brasileira (B3) cai 1% nesta terça-feira, 25, em sintonia com o recuo do mercado de Nova York. O clima de aversão aos riscos ocorre em um momento no qual os investidores monitoram o avanço da inflação em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. O cenário de cautela fortalece o dólar, hoje em alta de 0,2%.

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Richard Clarida, disse que a reabertura da economia colocou pressão sobre a inflação, mas ressaltou que "nossa nova função de reação está sendo bem entendida pelo mercado". "Manter expectativas de inflação é essencial para a estabilidade de preços", acrescentou.

Leia Também Setor elétrico se mobiliza para derrubar 'jabutis' em MP da Eletrobrás no Senado

O vice do Fed disse também que os "dados econômicos estão especialmente confusos agora", embora a perspectiva para a economia dos Estados Unidos seja "muito positiva". "O PIB dos Estados Unidos deve crescer mais de 6% este ano, talvez até 7%", afirmou, acrescentando que, em seu cenário-base, a inflação será "transitória". "Olharemos os dados de inflação cuidadosamente nos próximos meses", disse. "Queremos fazer mais progresso substancial em direção ao cumprimento de metas", observou.

As declarações do vice-presidente do Fed, no entanto, têm pouco efeito sobre o mercado. Às 16h36, em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caem 0,20%, 0,21% e 0,06% cada. Nem mesmo o mercado de renda fixa americana, que tem sido privilegiado pelas projeções de retomada da economia dos EUA hoje, consegue se firmar no azul. Com o aumento da cautela e a busca por proteção, o dólar continua sendo o maior privilegiado no pregão de hoje, com alta de 0,2%, cotado a R$ 5,3356.

O Ibovespa reflete o mesmo cenário e recua 1%, aos 122.787,70 pontos, apesar de ter registrado o segundo maior fechamento da história e o maior patamar desde janeiro no pregão de ontem. As notícias sobre o andamento da reforma administrativa e a privatização da Eletrobrás ficaram em segundo plano.

Os setores de maior peso, como bancos, commodities e siderurgia, operam no negativo, com quedas entre 2,24% e 2,61% respectivamente para Petrobrás PN e Vale, e em torno de 1% para as ações de bancos. Na siderurgia, o ajuste negativo chega a 3,32% (CSN ON).

Hoje, a admissibilidade da reforma administrativa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, por 39 votos favoráveis e 26 contrários. O texto sofreu três mudanças nessa fase. Ainda, o secretário especial do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord de Faria, disse que o texto da Medida Provisória da Eletrobrás, aprovado na semana passada pela Câmara, deve ser mantido no Senado.

No Brasil, o Barclays revisou a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 de 5,20% para 5,40%, acima do teto da meta (5,25%). O banco inglês manteve a expectativa para 2022 em 3,70%, ligeiramente acima do centro da meta (3,50%), optando por antecipar a aposta de taxa Selic em 6,50% para dezembro, do segundo trimestre de 2022 anteriormente.