Dólar abre em queda, mas se mantém perto do patamar de R$ 5,60 

O dólar ameaçou iniciar as negociações desta terça-feira, 25, em alta, mas, logo após a abertura, passou a ter estabilidade, com ligeira queda de cerca de 0,1%, cotado a R$ 5,58, em meio a um tom positivo nos mercados internacionais, provocado, principalmente, por conversas entre Estados Unidos e China em relação ao acordo comercial entre as duas superpotências.

A valorização da moeda americana chega perto de 40% neste ano. No início de janeiro, nos primeiros pregões de 2020, o câmbio girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto. Em 14 de maio deste ano, o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi atingido: R$ 5,9718. Após isso, a cotação chegou a baixar de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, vem se estabilizando acima de R$ 5,50.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar tursimo é negociado próximo de R$ 5,80.