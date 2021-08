Bolsa segue aos 119 mil pontos, descolada do exterior e à espera da coletiva sobre crise hídrica

A Bolsa segue descolada do exterior, que está positivo, por causa do IPCA-15 acima do esperado e também por causa da expectativa para a coletiva na tarde desta quarta-feira, 25, no Ministério de Minas e Energia, sobre medidas contra a crise hídrica.

O anúncio ocorre após o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) divulgar uma nota na noite de terça admitindo uma "relevante piora" na degradação do cenário hídrico do País e nas projeções para os próximos meses.

Às 14h36, o índice de referência da B3 seguia em baixa de 0,26%, a 119.901,59 pontos pontos, enquanto o dólar à vista cedia 0,38%, a R$ 5,2423, com a leitura do IPCA-15 reforçando a perspectiva de que o Banco Central precisará reagir via política monetária restritiva.

A alta de 0,89% do IPCA-15 de agosto, puxado em boa parte pelo aumento de 5% da energia elétrica, segue no foco dos investidores. Passado o primeiro impacto das notícias, no entanto, o mercado futuro de juros reduz a alta das taxas e a curva a termo volta a mostrar desinclinação.

E apesar da menor frequência de notícias no ambiente político, o mercado segue atento ao clima adverso em Brasília, com questões políticas, institucionais e fiscais em aberto. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo precisa da ajuda do Supremo Tribunal Federal (STF) para "modular" o impacto das decisões judiciais sobre as contas do governo. Ele disse que não questiona as decisões ou valor devido, defendeu a ajuda do STF na modulação para tornar o orçamento exequível com o crescimento das dívidas judiciais sem o descumprimento das regras fiscais.