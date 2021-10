Bolsa mantém recuperação técnica com exterior positivo; dólar cai

A Bolsa segue em recuperação técnica neste começo de tarde, após ter colhido na semana passada seu pior desempenho desde março de 2020, correspondente ao auge do temor pandêmico. Nesta segunda-feira, 25, volta a se alinhar ao exterior, moderadamente positivo, buscando tirar um pouco do enorme atraso acumulado no mês: enquanto os ganhos em Nova York chegam a cerca de 6% agora no S&P 500, o Ibovespa ainda cede 2,58% em outubro, com o avanço no Brent perto dos 10% no mesmo intervalo.

Assim, entre as blue chips, destaque para Petrobras (ON +4,37%, PN +4,67%), refletindo também o anúncio do aumento doméstico de combustíveis, a partir de terça. Às 14h04, o Ibovespa subia 1,82%, a 108.286,78 pontos, enquanto o dólar à vista cedia 1,30%, na mínima do dia a R$ 5,5542, e alta em NY atingia 0,68% (Nasdaq). A taxa Ptax fechou esta segunda-feira cotada em R$ 5,5973, queda de 2% em relação à sexta-feira, quando encerrou a R$ 5,7117.

Na B3, o dia é de recuperação bem distribuída, com número moderado de ações no negativo, como Suzano (-2,84%) e Klabin (-1,82%), que haviam se beneficiado especialmente na sessão anterior pelo avanço do dólar, vindo ambas as ações de ganhos acima de 7% na sexta-feira.

No noticiário da última hora, o Itaú Unibanco elevou suas projeções para o câmbio neste ano e no seguinte. A estimativa subiu de R$ 5,25 para R$ 5,50 no fim de 2021 e no término de 2022. Segundo o banco explica em nota, "apesar das taxas de juros mais altas, a maior incerteza fiscal irá, como indicado pela recente reação do mercado, limitar o espaço para a valorização do real."

Agora, o Itaú estima aumento do juro básico de 1,5 ponto porcentual (pp) no Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana, ante alta de um ponto. Um outro ajuste desta magnitude (1,5pp) deverá ser feito no Copom de dezembro, com a taxa terminado este ano em 9,25%. A estimativa anterior era de 8,25%. Além disso, elevou a expectativa para a Selic no encerramento de 2022, de 9,00% para 11,25%.]

A Ativa Investimentos estima que a defasagem da gasolina ainda está alta, em torno dos 17%, mas observa que na semana passada, no auge da crise política que deteriorou ainda mais o câmbio, essa diferença dos preços da Petrobras e do mercado internacional chegou a atingir 30%, o que representa um certo alívio para a estatal. Mais cedo, a Petrobras informou que elevará na terça-feira, 26, o preço da gasolina e do diesel em 7% e 9%, respectivamente.

Na política, o presidente Jair Bolsonaro precisará "pagar" se a declaração relacionando vacinas contra covid-19 com Aids não tiver base científica, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL). "Se não tiver nenhuma base científica para isso, ele vai pagar pela declaração. Espero que não tenha", disse Lira em evento do setor sucroalcooleiro nesta segunda-feira, em São Paulo. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na semana passada, Bolsonaro relacionou falsamente as vacinas com o desenvolvimento de HIV, o vírus da Aids.