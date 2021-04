Dólar cai a R$ 5,44 em sintonia com recuo no exterior; Bolsa tenta ficar no azul

A Bolsa brasileira (B3) tenta se manter no azul nesta segunda-feira, 26, se destoando do mercado de Nova York, onde a maior parte dos índices sobe no final do pregão. No câmbio, o dólar perde força ante o real, em um movimento que também é visto entre as principais moedas emergentes, e cai cotado a R$ 5,44. A divisa recua já à espera da próxima decisão da política monetária dos Estados Unidos.

Em um dia sem grandes acontecimentos e após a aprovação do Orçamento de 2021, o Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-País, tem oscilações contidas, tendo chegado a cair a 189,47 pontos nesta tarde, em dia de calmaria no mercado internacional, no aguardo da agenda dos próximos dias, e sem novos ruídos políticos internos. Há pouco, a taxa estava em 190,04 pontos - nível ainda considerado bom.

Às 16h36, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4474, em baixa de 0,89%. No mercado de ações, o Ibovespa marcava 120.372,05 pontos, com baixa de 0,12% - as ações da Hering sobem 25,04%, após notícia de compra pelo Grupo Soma. Em Nova York, o índice Dow Jones registrava baixa de 0,17%, enquanto S&P 500 e Nasdaq avançavam 0,20% e 0,79% cada, com o primeiro batendo recorde histórico intradia.

Entre outros ativos, o contrato futuro mais líquido do ouro fechou em leve alta de 0,13% hoje, em sessão meio à expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na próxima quarta feira, com agentes do mercado especulando possíveis diretrizes que serão adotadas pela autoridade monetária. No entanto, a expectativa é qur o Fed, mantenha inalterada a sua política pró-estímulos, com taxas entre 0% e 0,25%, apesar das previsões de alta da inflação americana.

Ainda no noticiário externo da última hora, o diretor da Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Brian Deese, afirmou que o aumento do imposto sobre ganhos de capital afetará os indivíduos que ganham mais de US$ 1 milhão por ano, ou 500 mil famílias. Durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca, ele ressaltou que esse número representa 0,3% dos contribuintes do país. A possibilidade foi apresentada pelo presidente Joe Biden na semana passada, mas não agradou os investidores.

Ainda por lá, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou que os Estados Unidos doarão a outros países todo o estoque de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca. "Não precisaremos usar esta vacina nos próximos meses", disse a assessora durante uma coletiva de imprensa.

Sobre o tema, o presidente Jair Bolsonaro voltou a indicar que pode recorrer às Forças Armadas para impedir a adoção de medidas restritivas nos Estados. Ao alertar para que "não estiquem mais a corda" em relação às ações de governadores e prefeitos, Bolsonaro também voltou a citar que o Supremo Tribunal Federal garantiu autonomia para os governos locais decidirem sobre as ações de combate à crise sanitária.

"É inconcebível os direitos que alguns governadores e prefeitos tiveram por parte do Supremo Tribunal Federal. É inconcebível. Nem estado de sítio isso aconteceria no Brasil. Não estiquem a corda mais do que está esticada", disse em entrevista à imprensa durante passagem pelo município de Conceição do Jacuípe, na Bahia.

Já o Banco Central informou, por meio de nota, que colocou em consulta pública uma proposta normativa que estabelece as regras para a divulgação de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A consulta pública ficará aberta até o dia 5 de junho na página do BC na internet. /COLABOROU ALTAMIRO SILVA JÚNIOR