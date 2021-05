Bolsa tenta se equilibrar nos 124 mil pontos

A Bolsa perdeu um pouco do fôlego após ter renovado máxima do dia, mas próximo segue da linha dos 124 mil pontos, ainda favorecida pela sessão positiva em Nova York e por mais um avanço mensal para a geração de vagas de trabalho no Caged.

Leia Também Estado do Rio pede adesão formal ao novo Regime de Recuperação Fiscal

Na máxima do dia, o Ibovespa foi aos 124.255,69 pontos, e, às 14h30, seguia em alta de 0,78%, aos 123.945,10 pontos, enquanto o dólar à vista cedia 0,55%, a R$ 5,3080. A taxa Ptax desta quarta-feira, 26, fechou cotada a R$ 5,3104, perto da estabilidade, com leve alta de 0,04% em relação ao fechamento de terça, a R$ 5,3143.

Em Nova York, os ganhos chegam a 0,65% (Nasdaq), com o mercado local se recuperando de perdas moderadas no dia anterior, motivadas por dados econômicos mais fracos, que trazem incerteza sobre o ritmo da retomada nos Estados Unidos e efeitos correlatos sobre a inflação e a política monetária.

No cenário local, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, destacou que, até o momento, 1,876 milhão de trabalhadores entraram em acordos do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Bem).

"Tivemos mais reduções de jornada do que suspensões de contratos. Isso mostra que as empresas estão retomando. O setor de serviços tem usado bastante o BEm, gerando empregos e também preservando vagas. Já a construção civil e a agropecuária quase não estão usando o novo Bem, o que demonstra que esses setores já estão em uma retomada mais significativa", comentou.

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou novas etapas da vacinação contra a covid-19 para pessoas com mais de 45 anos de idade a partir do dia 2 de agosto. Segundo informou, de 2 a 16 de agosto serão vacinadas as pessoas na faixa etária de 50 a 54 anos. A partir do dia 17 até o fim do mês, o público será a partir de 45 anos.

Doria anunciou também a prorrogação até 14 de junho da fase de transição do Plano São Paulo, estratégia do governo estadual a fim de conter a disseminação da covid-19. A fase havia sido anunciada pela primeira vez em 16 de abril e, apesar da previsão inicial de durar duas semanas, já está em vigor há mais de um mês.