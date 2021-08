Bolsa amplia queda e chega na mínima do dia, com cautela por causa do Federal Reserve

Os ativos domésticos seguiram em rota de desvalorização nos negócios da última hora desta quinta-feira, 26, por um lado alinhados ao viés negativo do mercado internacional e, de outro, refletindo o ambiente de cautela com o cenário doméstico. Nos Estados Unidos, a expectativa é por sinalizações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, na sexta, após eventuais sinalizações sobre o tapering, a retirada de estímulos monetários. . Por aqui, crise hídrica e indefinições no campo fiscal seguem no radar do investidor.

Às 14h41, após dois ganhos seguidos, o Ibovespa cedia 1,21%, na mínima do dia, a 119.360,39 pontos, enquanto o dólar à vista subia 0,78%, a R$ R$ 5,2518. Em Nova York, no mesmo horário, as perdas do dia chegavam a 0,21% (S&P 500).

No noticiário da última hora, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, apontou que o Judiciário já trabalha numa solução que seja constitucional para o problema da União no pagamento bilionário dos precatórios, e sugeriu o que classificou como uma espécie de microparcelamento dessas dívidas do governo. Segundo ele, a fórmula, ainda embrionária, poderá ser alvo de um ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tornaria tais regras obrigatórias para os tribunais no País.

De acordo com fontes, a ideia é partir do valor dessa despesa em 2016 (R$ 30,3 bilhões) e aplicar a mesma lógica de correção do teto de gastos, isto é, atualizar o limite pela inflação de 12 meses. Segundo cálculos obtidos pelo Estadão/Broadcast, essa fórmula garantiria um limite de pagamento de R$ 39,943 bilhões em precatórios para 2022. O saldo restante (R$ 49,171 bilhões) ficaria para ser pago no Orçamento dos anos seguintes, já como prioridade para serem quitados antes. Hoje, a estimativa total para as dívidas judiciais em 2022 chega a R$ 89,1 bilhões.

Por sua vez, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que confia que a "inconsistência" em relação ao pagamento de precatórios será resolvida com alguma solução jurídica ou política, por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo governo ao Congresso. Segundo Guedes, ele poderia tentar negociar uma solução para 2022, como fizeram outros governos, mas o governo quer uma solução duradoura, que dê previsibilidade. "Ou temos que parcelar ou temos que colocar um teto nesses gastos."

Guedes disse também, em participação na Comissão Temporária da Covid-19 do Senado, que é "natural que com esforços da CPI" na Casa haja algum atraso na votação de reformas. A declaração foi dada em resposta ao senador Izalci Lucas (PSDB-DF) que disse que não eram justas as críticas do ministro de que o Senado não tem atuado com celeridade.

Em julgamento no STF, a autonomia do Banco Central recebeu o apoio do presidente da Corte. A análise do caso será retomada nesta tarde e está com o placar empatado em 1 a 1. Em evento promovido pela XP Investimentos, Fux fez um forte aceno ao mercado e afirmou que a autonomia da autoridade monetária é um "reclamo" muito justo do segmento e que, na sua avaliação, deve ser atendido. "O Banco Central tem que ter visão transnacional e atuar com total independência", afirmou o ministro.