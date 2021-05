Bolsa vai aos 124 mil pontos com ajuda das ações de commodities e do dólar, que cede 1,2%

Perto do final dos negócios desta quinta-feira, 27, a Bolsa brasileira (B3) voltou a operar na marca dos 124 mil pontos, quando entrou em terreno positivo, com a ajuda da alta das ações de commodities metálicas e a aceleração do ritmo de queda do dólar frente ao real, que cede 1,2%. Além disso, dados do governo central mais perto do teto das estimativas de analistas ajudaram a dar fôlego ao índice do mercado acionário brasileiro.

Com forte crescimento na arrecadação de tributos federais, as contas do governo federal registraram superávit, quando as receitas superam as despesas, de R$ 16,492 bilhões, vindo maior que a mediana do levantamento Projeções Broadcast junto a 19 instituições financeiras. O dado de abril ficou mais perto do teto do intervalo das estimativas, que eram de déficit de R$ 18,8 bilhões a superávit de R$ 17,8 bilhões. No primeiro quadrimestre do ano, o resultado é positivo em R$ 41 bilhões.

O Tesouro Nacional destacou ainda que a adoção de um protocolo fiscal para manter como temporárias as despesas de combate à covid-19 assegurou ao Brasil uma melhora do ambiente econômico, ao ponto de evitar uma piora na percepção de risco fiscal mesmo com o início do ciclo de alta dos juros básicos, a Selic, no mês de março. Boa parte da dívida pública brasileira é atrelada à Selic, por isso um aumento eleva automaticamente o custo do endividamento do País.

Já o Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, termômetro do risco-país, operava em queda a 174 pontos, de 176 pontos do fechamento de ontem, de acordo com cotações da IHS Markit, sendo o menor nível desde o dia 10 de maio, quando fechou em 172 pontos.

Às 16h26, o Ibovespa subia 0,25%, aos 124.301,80 pontos. A alta é apoiada por uma nova melhora dos papéis de commodities metálicas, com Gerdau PN em alta de 2,7%. Vale ON, Usiminas e CSN sobem 0,62%, 0,66% e 1,09% cada. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,32%, enquanto S&P 500 tem alta de 0,10%, Na contramão, o Nasdaq opera estável, em baixa de 0,01%, devido à queda das ações do setor de tecnologia.

No câmbio, o dólar à vista é negociado a R$ 5,2519, em queda de 1,17% no horário acima. A queda vai na contramão da tendência internacional, que é majoritariamente de alta da moeda americana ante divisas de países emergentes e exportadores de commodities.

Além da queda vir em sintonia com o bom resultado das contas do governo, os ajustes também coincidiram com a repercussão da reafirmação, pela agência de classificação de risco Fitch, do rating BB- para o Brasil, com perspectiva negativa. A Fitch diz que o País é sustentado por uma economia grande e diversificada, com capacidade de absorver choques externos.

A moeda também reflete o compromisso do governo em fazer andar a reforma tributária. Após os presidentes da Câmara e do Senado se comprometerem em analisar o mais rapidamente possível o texto, hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quer ver a reforma aprovada em cinco meses e também afirmou que ela não irá resultar no aumento de impostos.

Com isso ficaram em segundo plano os dados sobre o desemprego no País. Segundo o IBGE, o País atingiu recorde de desempregados no primeiro trimestre, com 14,8 milhões de brasileiros em busca de trabalho. O resultado é o maior de todos os trimestres da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, e significa 880 mil pessoas a mais na procura por uma vaga em relação ao último trimestre de 2020.