Bolsa abre em alta e dólar se estabiliza próximo de R$ 5,20

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, começou o pregão do dia em alta, de cerca de 0,7%, aos 103 mil pontos. Já o dólar, que iniciou as negociações desta segunda-feira, 27, em queda, de cerca de 0,2%, cotado a R$ 5,18, em meio a um tom mais volátil nos mercados internacionais, se estabilizou em R$ 5,20 ao longo da manhã.

A valorização da moeda americana está perto de 30% somente neste ano. Em janeiro, nas primeiras atividades do câmbio para 2020, a cotação girava em torno de R$ 4.

O patamar atual, porém, não é o mais próximo do recorde nominal, quando não se desconta a inflação, para o ativo internacional. Em 14 de maio, o maior valor foi alcançado, R$ 5,9718. Após esse evento, a moeda americana chegou a ser cotada abaixo de R$ 4,90, mas vem se estabilizando próxima de R$ 5,20 nos últimos dias.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,45.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 27, à medida que investidores comemoraram mais um indicador chinês animador, mas também continuaram atentos a desavenças entre Estados Unidos e China e aos últimos números sobre a disseminação do coronavírus. Já as Bolsas europeias abriram o pregão desta segunda-feira majoritariamente em baixa, pressionadas ainda pela recente escalada de tensões entre EUA e China. .