Dólar tem menor nível desde fevereiro e Bolsa sobe 1,4% após decisão do BC dos EUA

O dólar fechou em forte queda de 1,82%, cotado a R$ 5,3616 - menor nível desde fevereiro -, nesta quarta-feira, 28, dia em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) optou por manter inalterada a política monetária dos Estados Unidos, até atingir as metas de inflação e desemprego. A decisão também foi favorável a Bolsa brasileira (B3), que registrou alta de 1,39%, aos 121.052,52 pontos.

O banco central americano reconheceu que os indicadores econômicos dos EUA melhoraram com o avanço da vacinação, mas descartou uma mudança antes de 2022. Os dirigentes do Fed reconheceram a melhora da economia e o aumento da inflação nos Estados Unidos, mas classificaram a pressão nos preços como "transitória". Com a decisão, os juros do país continuam entre 0% e 0,25% ao ano.

Após a notícia, no câmbio, o dólar caiu a R$ 5,3588 na mínima do dia. O rendimento dos títulos do Tesouro americano também caíram, após o Fed indicar que a alta da inflação americana é passageira.

No cenário doméstico, atenção também para o relatório sobre a dívida. O Tesouro Nacional encerrou março com R$ 1,119 trilhão no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros.

O valor observado em março é 19,96% maior em termos nominais que os R$ 933,22 bilhões que estavam na reserva em fevereiro. "O nível atual é suficiente para mais de 7 meses à frente de vencimentos, e cabe destacar que os meses de abril e maio de 2021 concentram vencimentos estimados em R$ 435,0 bilhões", informou o Tesouro.