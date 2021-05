Bolsa chega aos 125,5 mil pontos e supera marca recorde; dólar cai a R$ 5,21

O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa brasileira, superou os 125,5 mil pontos nesta sexta-feira, 28, ultrapassando a máxima histórica registrada pelo índice. Contribuem para a alta a valorização das ações da Petrobrás, que sobem mais de 3%, o desempenho do setor bancário e os ganhos no mercado acionário de Nova York.

Às 14h50, o Ibovespa subia aos 125.434,36 pontos (+0,86%), o dólar à vista estava cotado a R$ 5,2176 (-0,76%) e o DI para janeiro de 2027 recuava a 8,44%.

Leia Também QuintoAndar recebe aporte de US$ 300 mi em disputa pelo mercado imobiliário

Nos Estados Unidos, há expectativas de anúncio do plano orçamentário do presidente Joe Biden ainda nesta sexta - o orçamento para 2022 pode chegar a US$ 6 trilhões.

Por aqui, os investidores acompanham as consequências de mais uma alta no IGP-M e do alerta de emergência hídrica em cinco Estados brasileiros de junho a setembro.

A alta nas ações da Petrobrás é motivada sobretudo pela elevação de recomendação dos papéis da companhia pelo JP Morgan. Com isso, o Ibovespa saiu dos 124 mil pontos e retomou os 125 mil pontos vistos no início do ano. O JP Morgan cita a percepção de menor risco com a nova diretoria mantendo a direção estratégica da estatal, comprometida em manter o foco no pré-sal, disciplina de capital, controle de custos, entre outros pontos. Às 13h14, os papéis PN da petroleira subiam 3,05% e os ON tinha alta de 4,16%.

À medida que a Bolsa renovou a máxima histórica no pico intraday (125.529,07 pontos), os demais ativos domésticos acompanharam o movimento, com dólar e DIs nas mínimas. No mercado acionário, há o impulso do salto da Petrobras. Dólar e juros, por sua vez, acompanham o exterior, onde ajustes de posição pré-feriado do Memorial Day e divulgação do Orçamento do ano fiscal de 2022 tiram pressão da moeda americana e dos retornos dos Treasuries.

Com o cenário positivo no exterior, Antonio Duarte Jr, assessor da Aplix Investimentos, acredita que o Ibovespa ainda testará os 125 mil pontos nesta sexta-feira, que deve ser marcada por mais um fechamento semanal com valorização. Até 12h, o índice acumulava ganhos de 1,76% no período.

Para ele, a ideia de que os estímulos nos EUA ainda continuarão e que, por ora, não deve haver antecipação da alta dos juros, após osdados de inflação, ajudam a compor o quadro favorável. "Na medida em que isso fica um pouco para trás, estimula a Bolsa", completa.

A despeito das continuadas revisões para cima nas estimativas para o crescimento econômico, a inflação não dá trégua, o que gera preocupação sobretudo no momento em que há falta de chuvas. Por isso, o governo alertou sobre a possibilidade de o País passar pela pior seca em 111 anos. Nesta sexta, a Aneel deve adotar a bandeira tarifária nível 2, com custos mais elevados, encarecendo ainda mais as contas de luz do mês de junho. Tudo isso enquanto a inflação acelera.

O Índice Geral de Preços (IGP-M) acelerou 4,10% maio depois de registrar 1,51% em abril, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). No ano, o indicador alcançou 14,39% e avançou a 37,04% em 12 meses, de 32,02% até abril. Essa taxa é a maior do Plano Real, superando o acumulado de 32,97% de abril de 2003.

Na opinião do economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, a inflação tem características típicas de um choque de oferta e o IPA, que mede os preços no atacado, deixa isso claro. A alta do grupo este mês foi de 5,23% e acumula em 12 meses "estonteantes" 50,21%, cita em nota.

Para o economista, os bancos centrais de todo o mundo enfrentam problemas similares na pandemia com a inflação e a maioria deles continua argumentando que esses são choques transitórios. "Logo, não faria sentido subir fortemente a taxa de juros agora", avalia.