Cenário internacional desfavorece Bolsa; dólar tem leve ajuste de alta

O Ibovespa repete as seis sessões anteriores, nas quais buscou a linha de 119 mil nos piores momentos, encontrando dificuldade para se firmar além dos 121 mil. Às 14h06, o principal índice da B3 estava em 120.148,74 pontos (-0,75%). Já o dólar à vista tem leve ajuste de alta na sessão, a R$ 5,3707 (+0,18%).

Na última hora, as bolsas de Nova York batiam mínimas da sessão, apagando os ganhos do dia, depois de alguns índices acionários terem renovado as máximas históricas intraday. A direção negativa em Nova York, mesmo com os resultados divulgados por grandes empresas de tecnologia, como Apple, tira fôlego do Ibovespa, dividido entre o noticiário corporativo doméstico, em geral também positivo, e as preocupações de fundo com a pandemia, a CPI da Covid e a macroeconomia, especialmente a situação fiscal e a inflação.

As ações da Uber e da Lyft despencaram em Nova York após o secretário do Trabalho dos Estados Unidos, Marty Walsh, afirmar à Reuters que trabalhadores como os motoristas de aplicativo devem ser considerados funcionários das empresas e ter direito aos benefícios relacionados.

Os investidores aguardam novos balanços de 'big techs', como Amazon e Twitter, que serão divulgados após o fechamento do mercado. As ações de tecnologia e serviços de comunicação também são pressionadas pelo avanço dos juros dos Treasuries de longo prazo.