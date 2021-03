Dólar abre em alta e se mantém cotado acima de R$ 5,75

O dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 30, em alta, de cerca de 0,35%, cotado a R$ 5,78, atingiu a máxima do dia a R$ 5,79 (+ 0,45), mas logo em seguida inverteu o sinal e voltou ao valor de fechamento de segunda-feira, 29: R$ 5,76.

A cautela local tende a persistir em meio à reforma ministerial decorrente da crise política e da piora da pandemia no País, que eleva o risco fiscal em meio a expectativas sobre a sanção presidencial, com vetos ou não, do Orçamento de 2021. Com o Centrão saindo vitorioso na reforma ministerial - a deputada Flávia Arruda (PL-DF), integrante do Centrão e que preside hoje a Comissão Mista de Orçamento do Congresso -, o presidente Jair Bolsonaro fica sob pressão para não vetar "as pedaladas" incluídas pelo Congresso na peça orçamentária.

Tende a se consolidar ainda a percepção de que as reformas estruturais e privatizações no governo podem continuar paradas, uma vez que os parlamentares e também o próprio Bolsonaro podem defender seus interesses político-eleitorais visando reeleição em 2022.

No exterior, real pode continuar sob pressão de baixa diante do dólar, que está forte, diante da expectativa de que a inflação nos EUA acelere conforme a economia se recupere dos efeitos da pandemia em meio à vacinação acelerada no país.

A moeda americana acumula valorização superior a 10% neste ano. Na comparação com a realidade pré-pandemia, a variação acumula mais de 35% de alta - nos primeiros pregões de 2020, a cotação girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: 5,9718. Desde junho do ano passado o patamar de R$ 5 não é perdido.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado acima de R$ 6.