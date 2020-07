Dólar à vista abre em alta, acima do patamar de R$ 5,20

O dólar à vista iniciou as negociações desta quinta-feira, 30, em alta, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,20, em meio a um tom mais negativo nos mercados internacionais.

A valorização da moeda dos Estados Unidos chega, neste ano, a quase 30%. No início de janeiro, nos primeiros pregões de 2020, o câmbio girava em torno de R$ 4. A partir de março, tanto dólar quanto euro passaram a ser cotados acima de R$ 5, no início dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Em maio, no dia 14, o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, foi estabelecido para a moeda americana: R$ 5,9718.

Depois deste episódio, o dólar chegou a ser negociado abaixo de R$ 4,90, mas, nos últimos dias, tem se estabilizado próximo da casa de R$ 5,20. O fechamento de quarta-feira, 29, por exemplo, foi de R$ 5,17. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é comprado perto de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 30, à medida que investidores acompanham com apreensão a disseminação do coronavírus pelo mundo e apesar da promessa do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de manter uma postura ultra-acomodatícia durante a crise da covid-19.

As Bolsas europeias abriram o pregão desta quinta-feira em baixa. Às 4h22, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,63%, a de Frankfurt recuava 1,38% e a de Paris se desvalorizava 0,68%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,79%, 1,57% e 1,46%, respectivamente.