Dólar abre em queda e inicia o dia cotado em torno de R$ 5,30

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira, 30, em queda, que chegou a levá-lo a R$ 5,27, mas, com alguns minutos de pregão, já se alcaçava o patamar de R$ 5,30, em um recuo de 0,5% em relação ao fechamento de sexta-feira, 27. Nos mercados internacionais, o tom é de uma certa cautela. As Bolsas acompanham neste fechamento de mês tensão EUA-China, além da disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19.

A moeda americana acumula valorização superior a 30% neste ano. No início de janeiro, a cotação girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. Após isso, a divisa estrangeira chegou a ficar abaixo de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, vem tendo grande variação, entre R$ 5,20 e R$ 5,80.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,65.