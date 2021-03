Bolsa tem abertura fraca e dólar enfrenta volatilidade no último pregão do mês

O Índice Bovespa teve uma abertura fraca nesta quarta-feira que encerra o mês de março, alternando pequenos sinais de alta e baixa. O bom desempenho das ações de empresas ligadas a commodities chegou a colocar o indicador em terreno positivo, superando a marca dos 117 mil pontos, mas esbarra nas quedas dos papéis de consumo, setor imobiliário e, principalmente, o setor financeiro. Em Nova York, os índices de ações iniciaram o dia sem tendência única, com os investidores à espera do anúncio de um novo pacote de estímulos, a ser feito no período da tarde pelo presidente Joe Biden.

No câmbio, o dólar opera com volatilidade acentuada pela briga técnica de investidores "comprados" (apostaram na alta de preço) e "vendidos" (defendem a queda) em contratos cambiais neste último dia do mês e do primeiro trimestre, observa Vanei Nagem, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos. Segundo ele, a pressão está maior do lado dos vendidos, que se beneficiam do dólar mais fraco no exterior em meio a alívio no juro da T-Note 10 anos, após os dados mistos de criação de empregos nos EUA, que vieram abaixo do esperado em março, mas tiveram revisão para cima nos números de fevereiro.

Às 10h39, o Ibovespa marcava 116.716,47 pontos, em baixa de 0,11%. A Equatorial Energia tem alta superior a 5% após ganhar o leilão de privatização da distribuidora gaúcha CEEE-D, pelo montante de R$ 100 mil. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), espera que a operação seja concluída em 90 dias. E as ações de Cielo também estão entre as maiores altas do Ibovespa, com ganhos igualmente expressivos, em reação ao anúncio que o Banco Central deu autorização para o Facebook começar a operar a plataforma WhatsApp Pay.

No câmbio, o dólar à vista era negociado a R$ 5,7437, em baixa de 0,32%. No mercado futuro, o contrato para liquidação em maio, que passa a concentrar a liquidez dos negócios, tinha baixa de 0,59%, aos R$ 5,7520 pontos. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 6,37%, ante 6,42% do ajuste de ontem.

No noticiário da manhã, destaque para o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobrás e Eletrobrás), que apresentou déficit primário de R$ 11,770 bilhões em fevereiro. O déficit foi menor que as estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. As previsões indicavam saldo negativo entre R$ 23,347 bilhões e R$ 15,600 bilhões, com mediana de déficit de R$ 19,300 bilhões.