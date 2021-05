Bolsa sobe aos 125,9 mil pontos e busca novo recorde de fechamento, apesar do exterior fraco

A Bolsa brasileira (B3) segue em ritmo de alta nesta segunda-feira, 31, perto de quebrar um novo recorde de fechamento, mesmo sem a referência de Nova York, onde os mercados estão fechados. Ajudam no desempenho, a redução do ritmo de alta do dólar e o ganho das ações de mineradoras e do setor financeiro. Hoje, muito embora o petróleo esteja avançando nos mercados internacionais, os papéis da Petrobrás oscilam em terreno negativo, o que freia o melhor desempenho do principal índice do mercado de ações local.

Às 16h28, o Ibovespa marcava 125.935,30 pontos, em alta de 0,30% - até o momento, o índice já bateu novo recorde histórico intradia, ao subir aos 126.101,86 pontos. Na última sexta-feira, 27, ele bateu recorde histórico de fechamento, ao encerrar aos 125,5 mil pontos. Hoje, chama atenção os ganhos das mineradoras, com Vale ON em alta de 2,52% e Usiminas, de 1,12%. O setor bancário também ajuda, com Santander em alta de 1,05%. Já Petrobrás ON recua 0,79%. No câmbio, o dólar avançava 0,26%, cotado no mercado à vista a R$ 5,2249.

No exterior, a maioria das bolsas europeias fechou em baixa nesta segunda, em dia de liquidez reduzida por conta de feriados no Reino Unido e nos Estados Unidos, que mantiveram os mercados locais fechados. No foco de investidores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha de maio apontou para aceleração da inflação na principal economia do continente.

Por aqui, no noticiário desta última hora, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse acreditar na reforma administrativa e no apoio do governo a ela. "Defendo a reforma tributária possível", disse. "Tenho convicção de que vamos entregar, primeiro, reforma administrativa".

E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, se os empresários locais estão investindo, os estrangeiros também vão. "O Brasil precisa atrair investimentos estrangeiros", afirmou.

Ainda segundo o Estadão/Broadcast, o apetite dos estrangeiros pelo mercado brasileiro permaneceu forte em maio, com a entrada de R$ 10,8 bilhões no mercado secundário (que desconsidera ofertas de ações) da B3 até o dia 27. Em 2021, o saldo positivo chega a R$ 30 bilhões.

E ainda, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, disse que o Brasil tem pouco espaço para novas medidas de combate ao coronavírus porque entrou na pandemia com um nível de endividamento maior do que outros emergentes. Segundo o secretário, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, deve ser lançado nesta ou na próxima semana.