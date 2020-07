Dólar abre em alta, mas se mantém abaixo do patamar de R$ 5,20

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 31, em alta, de cerca de 0,2%, cotado a R$ 5,17, em meio a um tom de volatilidade nos mercados internacionais.

A valorização da moeda americana é de quase 30% somente neste ano. No início de janeiro, nos primeiros pregões de 2020, o câmbio girava em torno de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto já alcançado em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o recorde foi atingido: R$ 5,9718. Depois disso, a moeda dos Estados Unidos chegou a ser precificada abaixo de R$ 4,90, mas vem se estabilizando perto de R$ 5,20 nos últimos dias.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado perto de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 31, um dia após a divulgação da queda recorde do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, como resultado da pandemia do novo coronavírus. Os mercados da China, no entanto, se animaram com dados que indicam recuperação da atividade manufatureira.

As Bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira em alta, mas logo passaram a operar sem direção única, enquanto investidores avaliam o impacto da pandemia de coronavírus na zona do euro e nos balanços de grandes empresas da região. Às 4h16, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,05% e a de Paris recuava 0,04%, mas a de Frankfurt subia 0,15%. Já as de Milão e Lisboa tinham ganhos de 0,52% e 0,58% respectivamente, enquanto a de Madri cedia 0,10%.