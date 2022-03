Bolsas ficam voláteis com dados econômicos e caem; dólar sobe

A sexta-feira é de volatilidade nos mercados. O dólar, que caía na abertura, passou para o terreno positivo. E a Bolsa, que começou o dia em alta, agora cai.

A B3 estava acompanhando os ganhos em Wall Street e os pregões da Europa, que ficou mais firme após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugerir que houve avanços nas negociações com a Ucrânia por uma solução diplomática para o conflito em andamento. No entanto, a onda de sanções ao país de Vladimir Putin está de volta, reforçando cautela nos mercados no início desta tarde.

As Bolsas de Nova York, porém, perderam fôlego logo após a divulgação de um indicador nos Estados Unidos. O sentimento do consumidor americano recuou e ficou abaixo do esperado na preliminar de março da pesquisa da Universidade de Michigan, enquanto a expectativa de inflação em um ano avançou, na prévia do dado. Às 12h04 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,45%, o S&P 500 avançava 0,06% e o Nasdaq tinha baixa de 0,35%.

Já no câmbio, o índice DXY, que mede a divisa americana ante seis rivais, se fortalecia. No radar das mesas de operação, estão as falas do presidente americano, Joe Biden, que afirmou que os Estados Unidos e aliados irão adotar mais sanções contra a Rússia e vetar importações de determinados produtos.

No Brasil, o risco inflacionário elevado e reforçado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumenta expectativas em relação ao Copom na semana que vem, provocando revisões para cima no IPCA e na Selic. O indicador ficou em 1,01% em fevereiro, ante 0,54% em janeiro, ficando acima da mediana de 0,94% do mercado.

Às 12h39, o Ibovespa caía 0,33%, aos 113.291,43, enquanto o dólar estava cotado em alta de 0,42$, a R$ 5,0381.

Até mesmo as ações da Petrobras migram para o negativo, depois de subirem mais cedo, apesar da alta do petróleo no exterior. Além, disso, os papéis da Vale fraquejam, enquanto alguns do setor de consumo e imobiliário sofrem com a persistência inflacionária reforçada na leitura de fevereiro.

Petróleo

Após chegar a ficar misto nesta manhã, o petróleo retomava fôlego e voltava a avançar, em sessão volátil. Às 13h (de Brasília), o contrato do WTI para abril subia 2,93%, a US$ 109,13, em Nova York; o Brent para maio avançava 2,47%, a US$ 112,07 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.