Bolsa abre em alta e dólar se mantém cotado a R$ 5,30

O dólar, que iniciou as negociações desta quinta-feira, 2, em queda, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,27, se estabilizou no patamar de R$ 5,30 ao longo da manhã. O recuo na cotação da moeda americana acontece em meio a um tom mais positivo nos mercados internacionais, com esperança de que a tentativa de vacina experimental contra o novo coronavírus, causador da covid-19, seja efetiva. Os primeiros resultados foram promissores, de acordo com estudo publicado pelo MedRXiv, sobre o produto feito pela Pfizer, em parceria com a BioNTech.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, começou o dia em alta, de cerca de 1%, aos 97 mil pontos.

Leia Também Vacina experimental para covid-19 de Pfizer e BioNTech mostra resultados positivos

Na quarta-feira, os mercados já reagiram positivamente a essa notícia, juntamente a outros dados considerados como de recuperação das economias europeias e americana. O dólar fechou cotado a R$ 5,31.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é cotado próximo de R$ 5,50.

Mercados internacionais

Também reagindo à vacina experimental, as Bolsas da Ásia, do Pacífico e da Europa têm em alta generalizada nesta quinta-feira, 2.

Alguns países asiáticos, como China e Coreia do Sul, recentemente enfrentaram novos surtos localizados de coronavírus. Já os Estados Unidos vêm registrando forte aumento no número de casos da doença desde que começou a reverter medidas de isolamento.